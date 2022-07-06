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Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
17:18 06.07.2022 |
Британский суд согласился принять к рассмотрению коллективный иск в отношении Apple, истцами по которому могут выступить до 19,6 млн потребителей в Великобритании, а компанию могут обязать выплатить до £1,5 млрд ($1,8 млрд).
Предметом претензий к Apple стал магазин приложений App Store: компания утверждает, что многочисленные ограничения, действующие на площадке, введены ради безопасности пользователей и контроля качества размещаемого на ней ПО, истцы же называют их антиконкурентными. Иск подала доктор Рэйчел Кент (Rachael Kent), которая преподаёт цифровую экономику в лондонском Королевском колледже, а также оказывает консалтинговые услуги как частным компаниям, так и Национальной службе здравоохранения.
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях. Жёсткая линия поведения Apple, утверждает истец, вынудила разработчиков следовать её требованиям, что позволило компании завысить цены для пользователей iOS.
Доктор Кент пытается добиться рассмотрения дела от имени всех пользователей iOS в Великобритании, а это примерно 19,6 млн человек, в то время как сумма иска составит от $600 млн до $1,8 млрд. Истец называет цены Apple чрезмерными и несправедливыми: в качестве доказательств первого тезиса она приводит жалобы разработчиков и отношение издержек компании к чистой выручке App Store; доказательством второго является размер комиссии для платежей в магазине приложений. Суд отклонил ходатайство Apple об отказе от рассмотрения иска, а также удовлетворил ходатайство доктора Кент и вынес приказ о коллективном судебном разбирательстве.
В ответ на запрос британского ресурса The Register компания Apple назвала приведённые в иске утверждения безосновательными и напомнила, что 84 % приложений в App Store бесплатны, и разработчики ничего не перечисляют компании, а подавляющее большинство остальных создателей приложений имеет право на сниженную комиссионную ставку в 15 %.
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У РУБРИЦІ
|Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях.
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