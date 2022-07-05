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АНАЛІТИКА

Какими смартфонами больше всего довольны пользователи. Второе место в рейтинге Antutu неожиданно занял совсем не флагман

17:52 05.07.2022 |

Новини IT

Какими смартфонами больше всего довольны пользователи. Второе место в рейтинге Antutu неожиданно занял совсем не флагман

 

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий ежемесячный рейтинг смартфонов на основе Android, получивших самые высокие оценки удовлетворённости пользователей.

В июне 2022 года первое место продолжает удерживать Samsung Galaxy Note20 Ultra с 96,92% положительными отзывами, выпущенный уже почти два года назад. Этот смартфон занимает первое место так долго благодаря отличной начинке, всё ещё обеспечивающей производительность и плавную работу, а также поддержке стилуса.

Какими смартфонами больше всего довольны пользователи. Второе место в рейтинге Antutu неожиданно занял совсем не флагман

 

А вот второе место удивило команду AnTuTu. Как отмечается в заметке, на второе место в рейтинге неожиданно ворвался смартфон на основе MediaTek Dimensity 8000-Max - Oppo K10 5G с 94,33%, представленный в апреле. Это особенно удивительно, учитывая, что серия Oppo K включает совсем не флагманские смартфоны.

Также в тройку лидеров вошёл игровой телефон Black Shark 5 с 92,35% положительными отзывами, входящий в экосистему Xiaomi.

Замыкают десятку Honor 70 Pro (91,43%), iQOO Z5x (90,62%), iQOO Neo5 Vitality Edition (88,7%), Oppo Find X3 Pro (85,56%), Honor Magic3 Pro 87,92%), iQOO Z5 (87,91%) и Oppo K9 Pro 5G (87,69%).
За матеріалами: ixbt.com
 

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