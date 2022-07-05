Представлен Xiaomi 12S Ultra — флагман за $900 с камерой Leica на огромном 1-дюймовом сенсоре

Официально представлен флагманский смартфон Xiaomi 12S Ultra, при разработке которого особое внимание было уделено возможностям фото- и видеосъёмки. Устройство получило мощную систему камер, разработанную в сотрудничестве со специалистами Leica.





Аппарат наделён 6,73-дюймовым дисплеем E5 Super AMOLED с разрешением 3200 × 1440 точек. Благодаря технологии AdaptiveSync Pro частота обновления панели может изменяться в диапазоне от 1 до 120 Гц. Говорится о поддержке Dolby Vision и HDR10+. В область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Вычислительная нагрузка возложена на восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 - 256 или 512 Гбайт.

Основным компонентом тройной тыльной камеры является большой 1-дюймовый сенсор Sony IMX989 с 50 млн пикселей. Реализована система оптической стабилизации изображения. Кроме того, задействованы два блока с 48-мегапиксельными датчиками Sony IMX586: один с широкоугольной оптикой, второй - с перископной конструкцией для оптического зума.

Поддерживается технология Dolby Vision HDR, а также запись видео в формате 4К со скоростью 30 и 60 кадров в секунду. Доступны фильтры Leica Vivid, Leica Natural, Leica BW Natural и Leica BW High Contrast.

Новинка располагает аудиосистемой Harman Kardon, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, инфракрасным приёмопередатчиком. Аккумуляторная батарея ёмкостью 4860 мА·ч поддерживает 67-Вт проводную и 50-Вт беспроводную зарядку. Операционная система - Android 12 с надстройкой MIUI 13.

Цены:

* 8/256 ГБ - 895 долларов

* 12/256 ГБ - 970 долларов

* 12/512 ГБ - 1040 долларов







