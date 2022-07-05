Фінансові новини
- |
- 05.07.22
- |
- 21:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Представлен Xiaomi 12S Ultra — флагман за $900 с камерой Leica на огромном 1-дюймовом сенсоре
15:27 05.07.2022 |
Официально представлен флагманский смартфон Xiaomi 12S Ultra, при разработке которого особое внимание было уделено возможностям фото- и видеосъёмки. Устройство получило мощную систему камер, разработанную в сотрудничестве со специалистами Leica.
Аппарат наделён 6,73-дюймовым дисплеем E5 Super AMOLED с разрешением 3200 × 1440 точек. Благодаря технологии AdaptiveSync Pro частота обновления панели может изменяться в диапазоне от 1 до 120 Гц. Говорится о поддержке Dolby Vision и HDR10+. В область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.
Вычислительная нагрузка возложена на восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 - 256 или 512 Гбайт.
Основным компонентом тройной тыльной камеры является большой 1-дюймовый сенсор Sony IMX989 с 50 млн пикселей. Реализована система оптической стабилизации изображения. Кроме того, задействованы два блока с 48-мегапиксельными датчиками Sony IMX586: один с широкоугольной оптикой, второй - с перископной конструкцией для оптического зума.
Поддерживается технология Dolby Vision HDR, а также запись видео в формате 4К со скоростью 30 и 60 кадров в секунду. Доступны фильтры Leica Vivid, Leica Natural, Leica BW Natural и Leica BW High Contrast.
Новинка располагает аудиосистемой Harman Kardon, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, инфракрасным приёмопередатчиком. Аккумуляторная батарея ёмкостью 4860 мА·ч поддерживает 67-Вт проводную и 50-Вт беспроводную зарядку. Операционная система - Android 12 с надстройкой MIUI 13.
Цены:
* 8/256 ГБ - 895 долларов
* 12/256 ГБ - 970 долларов
* 12/512 ГБ - 1040 долларов
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Указаний о препятствовании перемещению военнообязанных нет – Залужный
ТОП-НОВИНИ
|Военнообязанные не смогут свободно ездить по Украине без разрешения
|В Нацсовете по восстановлению Украины готовят изменения в Конституцию – нардеп
|Украина представила план восстановления на $750 миллиардов: как будет выглядеть послевоенное отстройка
|Совет судей отложил проведение съезда и отстрочил избрание двух судей КС по его квоте – нардеп Совгиря
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Какими смартфонами больше всего довольны пользователи. Второе место в рейтинге Antutu неожиданно занял совсем не флагман
|В Шотландии откроют центр изучения глобальной квантовой связи
|Представлен Xiaomi 12S Ultra — флагман за $900 с камерой Leica на огромном 1-дюймовом сенсоре
|В США испытали первые перовскитные солнечные элементы, способные работать 30 лет без замены
|В НБУ предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают посылки «Новой почтой»
|В DS намерены избавиться от всех экранов в будущих моделях
Бізнес
|Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО
|Toshiba представила прототип сверхпроводящего электродвигателя
|Автомобили BMW будут работать на Android
|В Польше видеоигры впервые будут официально изучать в школах
|Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600
|«Транспорт будущего». Представлен летающий отель Sky Cruise на 5000 пассажиров
|Nissan отказался признать Renault материнской компанией