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Самые производительные Android-смартфоны. В рейтинге AnTuTu появился новичок не на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1
16:15 01.07.2022 |
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе операционной системы Android.
Ещё в майском рейтинге окончательно воцарились модели на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Из общей картины тогда выбивались лишь Vivo X80 с Vivo X80 Pro - на MediaTek Dimensity 9000. В рейтинге за июнь в Топ-10 также вошли две модели на основе MediaTek Dimensity 9000, однако место Vivo X80 Pro теперь занимает Oppo Find X5 Pro.
Первые три места по-прежнему прочно занимают игровые модели на основе Snapdragon 8 Gen1 - Black Shark 5 Pro, Nubia Red Magic 7 Pro и Lenovo Legion Y90.
Четвёртое и пятое места принадлежат iQoo 9 и iQoo 9 Pro. Замыкают десятку лидеров Vivo X80, Oppo Find X5 Pro, версия Vivo X80 Pro со Snapdragon 8 Gen1, iQoo Neo6 и Xiaomi 12 Pro.
Статистика собрана в период с 1 по 30 июня 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов - модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
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