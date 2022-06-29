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В Исландии начали строить крупнейшее в мире предприятие по прямому удалению углекислого газа из воздуха — до 36 тыс. тонн в год
17:07 29.06.2022 |
Швейцарская компания Climeworks приступила к строительству крупнейшего в мире предприятия по удалению углекислого газа из воздуха. В сентябре прошлого года Climeworks в Исландии запустила первый завод Orca («Косатка») мощность 4 тыс. т CO2 в год. Новый завод Mammoth («Мамонт») сможет ежегодно удалять из атмосферы 36 тыс. т углекислого газа, а работу он начнёт через 18-24 месяцев.
В компании признают, что для компенсации выбросов CO2 в атмосферу от деятельности человека каждый год необходимо удалять из воздуха миллионы тонн углекислого газа. Потребуются сотни тысяч установок «Косатка» и «Мамонт», чтобы добиться поставленной цели. Её Climeworks намерена достичь к 2050 году, ожидая долгий и непростой путь к решению проблемы климатической нейтральности.
Извлечённый из воздуха углекислый газ смешивается с водой и закачивается в полости в земле - шахты и природные резервуары. Занимается этим подрядчик в лице компании CarbFix. Обычно минерализация (связывание) углекислого газа в естественных условиях длится сотни и даже тысячи лет, но в CarbFix разработали технологию для ускорения процесса, который теперь сможет завершаться в течение двух лет.
Важно отметить, что установки Orca и Mammoth работают от возобновляемых источников. «Косатка» питается от геотермальных источников, и аналогичное поступление энергии на установки будет реализовано на предприятии «Мамонт».
Добавим, в США в мае этого года на создание национальных центров по удалению CO2 из воздуха выделили бюджет $3,5 млрд. Планируется, что к концу текущего десятилетия из атмосферы будут извлекаться сотни тысяч тонн углекислого газа, а к 2050 году - миллионы тонн.
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