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АНАЛІТИКА

У российских пользователей возникли проблемы с загрузкой версии WhatsApp для ПК

11:16 29.06.2022 |

Новини IT

 

По имеющимся данным, при попытке загрузки программы-клиента для компьютеров с сайта WhatsApp браузер демонстрирует ошибку и сообщает о том, что ресурс недоступен. В этом случае не представляется возможным осуществить загрузку.

При этом загрузка легко осуществляется при помощи VPN-сервисов с зарубежных IP. Судя по всему, ограничена передача данных только пользователям с российскими IP-адресами. По информации портала Rozetked, проблема заключается в том, что ресурсы для скачивания WhatsApp внесены в реестр Роскомнадзора.

Как показывают эксперименты, проведённые сотрудниками 3DNews, во многих регионах загрузка приложения по-прежнему доступна с обычной скоростью без ограничений. Кроме того, пользователям по-прежнему доступна веб-версия мессенджера на сайте WhatsApp, которая остаётся вполне функциональной.

Недавно были введены ограничения на загрузку ISO-образов с сайта Microsoft, но они инициированы не российской стороной, а самим разработчиком ПО, намеренным оставить прежних клиентов без своих лицензионных решений.
 

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