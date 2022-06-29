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АНАЛІТИКА

Arm представила процессорные ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 для мобильных чипов нового поколения

10:03 29.06.2022 |

Новини IT

Компания Arm анонсировала два новых 64-разрядных мобильных процессорных ядра на базе архитектуры Arm v9. Они получили названия Cortex-X3 и Cortex-A715, и весьма вероятно, они найдут воплощение уже в грядущих мобильных процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и Samsung Exynos 2300.

Источник изображений: Arm

Звучит всё это впечатляюще, но если учесть, что Cortex-X3 будет использоваться преимущественно в смартфонах и планшетах, то не менее важным здесь является показатель энергоэффективности. А вот о ней компания Arm по какой-то причине подробно рассказывать не стала. График ниже лишь показывает, что Cortex-X3 потребляет меньше энергии, чем Cortex-X2. Однако, опять же, никакой конкретики компания не предоставила.

Arm представила процессорные ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 для мобильных чипов нового поколения

Arm Cortex-A715 - это перспективное ядро среднего уровня, работающее исключительно с 64-битным набором инструкций. Arm отмечает, что по сравнению с предшественником в лице Cortex-A710 новое ядро получило прибавку производительности в 5 %, но при этом сохранило прежний уровень потребления энергии. Для нового ядра заявляется 20-процентный прирост показателя энергоэффективности по сравнению с Cortex-A710, что положительно скажется на времени автономной работы устройств, которые будут его использовать.

Arm представила процессорные ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 для мобильных чипов нового поколения

Arm также представила обновлённое ядро Cortex-A510. Значительных изменений относительно его первой итерации здесь нет. Отмечается лишь повышение энергоэффективности на 5 % относительно предыдущего поколения, поэтому производитель даже не стал менять его название. В отличие от первой версии, которая работает исключительно с 64-битным набором команд, обновлённая версия ядра поддерживает также и наборы 32-битных инструкций.

Предполагается, что ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 станут основой процессора Snapdragon 8 Gen 2, что позволит увеличить не только производительность, но также и энергоэффективность чипа на фоне актуального Snapdragon 8 Plus Gen 1. Анонс первых мобильных чипсетов на базе новых ядер Arm ожидается в этом году. Однако первые смартфоны и другие потребительские продукты на их основе, вероятнее всего, появятся в продаже не ранее 2023 года.
 

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