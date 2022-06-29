Фінансові новини
- |
- 29.06.22
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Arm представила процессорные ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 для мобильных чипов нового поколения
10:03 29.06.2022 |
Компания Arm анонсировала два новых 64-разрядных мобильных процессорных ядра на базе архитектуры Arm v9. Они получили названия Cortex-X3 и Cortex-A715, и весьма вероятно, они найдут воплощение уже в грядущих мобильных процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и Samsung Exynos 2300.
Звучит всё это впечатляюще, но если учесть, что Cortex-X3 будет использоваться преимущественно в смартфонах и планшетах, то не менее важным здесь является показатель энергоэффективности. А вот о ней компания Arm по какой-то причине подробно рассказывать не стала. График ниже лишь показывает, что Cortex-X3 потребляет меньше энергии, чем Cortex-X2. Однако, опять же, никакой конкретики компания не предоставила.
Arm Cortex-A715 - это перспективное ядро среднего уровня, работающее исключительно с 64-битным набором инструкций. Arm отмечает, что по сравнению с предшественником в лице Cortex-A710 новое ядро получило прибавку производительности в 5 %, но при этом сохранило прежний уровень потребления энергии. Для нового ядра заявляется 20-процентный прирост показателя энергоэффективности по сравнению с Cortex-A710, что положительно скажется на времени автономной работы устройств, которые будут его использовать.
Arm также представила обновлённое ядро Cortex-A510. Значительных изменений относительно его первой итерации здесь нет. Отмечается лишь повышение энергоэффективности на 5 % относительно предыдущего поколения, поэтому производитель даже не стал менять его название. В отличие от первой версии, которая работает исключительно с 64-битным набором команд, обновлённая версия ядра поддерживает также и наборы 32-битных инструкций.
Предполагается, что ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 станут основой процессора Snapdragon 8 Gen 2, что позволит увеличить не только производительность, но также и энергоэффективность чипа на фоне актуального Snapdragon 8 Plus Gen 1. Анонс первых мобильных чипсетов на базе новых ядер Arm ожидается в этом году. Однако первые смартфоны и другие потребительские продукты на их основе, вероятнее всего, появятся в продаже не ранее 2023 года.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США запретили импорт золота из РФ и ввели санкции против почти 100 россиян и компаний
|Итоги саммита G7: помощь Украине, санкции против России, защита климата
|G7 договорилась ограничить цену российской нефти – решение саммита
|Коммерческий экспорт 100 МВт э/э из Украины в Европу стартует 30 июня - глава Минэнерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У российских пользователей возникли проблемы с загрузкой версии WhatsApp для ПК
|Arm представила процессорные ядра Cortex-X3 и Cortex-A715 для мобильных чипов нового поколения
|С 2035 года все новые автомобили в ЕС хотят сделать климатически нейтральными
|TSMC повысит цены на свою продукцию на 6% в 2023 году
|Qualcomm представит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen2 в середине ноября
|Американский грузовой корабль Cygnus впервые скорректировал орбиту МКС
|Hyundai Mobis разработала систему, способную включать автопилот в случае ухудшения самочувствия водителя
Бізнес
|VW назвал дату премьеры электроседана размером с Tesla Model 3
|В социальных сетях появилась новая схема воровства финансового номера телефона
|Президент Microsoft: компания сократит бизнес в России, пока не останется «почти ничего, или вообще ничего»
|NASA выделило $5 млн на разработку трёх проектов ядерных реакторов для космических баз
|Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком
|США отправят в Украину робота-собаку от Boston Dynamics для разминирования территорий
|Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов