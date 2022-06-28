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АНАЛІТИКА

TSMC повысит цены на свою продукцию на 6% в 2023 году

16:39 28.06.2022 |

Новини IT

 

Тайваньская компания TSMC с начала 2023 года повысит средние цены на свои услуги. Как ожидается, с января 2023 года они вырастут на 6%, хотя всё зависит от конкретных литографических технологий. Какие-то из них подорожают сильнее, какие-то - меньше.

На данный момент не сообщается о причинах подорожания. Однако не исключено, что на это повлиял ожидаемый рост цен на электроэнергию. По данным Bloomberg, порядка 22 000 промышленных предприятий будут покупать электроэнергию на 15% дороже. Это приведёт к удорожанию конечной продукции.

Именно TSMC производит процессоры для компаний Apple, Qualcomm AMD, Nvidia и так далее. Таким образом, рост цен затронет все сегменты электроники - смартфоны, игровые консоли, ПК, серверы и тому подобные.
За матеріалами: ixbt.com
 

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