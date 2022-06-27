Qualcomm представит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen2 в середине ноября

Компания Qualcomm сообщила о том, что ежегодное мероприятие Snapdragon Tech Summit 2022 пройдёт с 14 по 17 ноября. Одним из главных анонсов, как ожидается, станет презентация флагманского мобильного процессора Snapdragon 8 Gen2.

Напомним, нынешний чип Snapdragon 8 Gen1 был представлен 30 ноября прошлого года в рамках Snapdragon Tech Summit. Это изделие содержит восемь вычислительных ядер, включая мощное ядро Kryo Prime с тактовой частотой до 3,0 ГГц, три ядра Kryo Performance с частотой 2,5 ГГц и четыре ядра Kryo Efficiency с частотой 1,8 ГГц.

Процессор Snapdragon 8 Gen2, по слухам, получит архитектуру с четырьмя кластерами в конфигурации 1 + 2 + 2 + 3. Якобы будут совмещены одно мощное ядро Cortex X3 (Makalu-Elp), два ядра Cortex A720 (Makalu), два ядра Cortex A710 (Matterhorn) и три ядра Cortex A510 (Klein-R1).

В оснащение новинки также войдут графический акселератор Adreno 740 и модем 5G. Производством изделия займётся компания TSMC с применением 4-нм технологии. Одними из первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen2 могут стать аппараты Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.