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Американский грузовой корабль Cygnus впервые скорректировал орбиту МКС
08:33 27.06.2022 |
Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о том, что грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman впервые выполнил полноценную коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС).
Первая попытка изменить положение МКС с помощью двигателей аппарата Cygnus была осуществлена в 2018 году, но тогда манёвр проводился в тестовом режиме. Теперь же специалистам удалось успешно осуществить процедуру в соответствии с программой эксплуатации орбитального комплекса.
В ходе выполнения коррекции 25 июня 2022 года силовая установка корабля Cygnus проработала 5 минут и 1 секунду. В результате, как отмечается на сайте NASA, орбита МКС изменилась приблизительно на 160 метров в апогее и на 800 метров в перигее.
Нужно отметить, что данный манёвр удалось выполнить только со второй попытки. Первая попытка, предпринятая 23 июня, закончилась автоматическим отключением двигателей Cygnus через 5 секунд после запуска.
В предстоящий вторник, 28 июня, американский корабль Cygnus, запущенный ещё в феврале, отстыкуется от МКС, после чего прекратит существование, сгорев в плотных слоях атмосферы Земли.
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