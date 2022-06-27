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АНАЛІТИКА

Американский грузовой корабль Cygnus впервые скорректировал орбиту МКС

08:33 27.06.2022 |

Новини IT

Американский грузовой корабль Cygnus впервые скорректировал орбиту МКС

 

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о том, что грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman впервые выполнил полноценную коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС).

Первая попытка изменить положение МКС с помощью двигателей аппарата Cygnus была осуществлена в 2018 году, но тогда манёвр проводился в тестовом режиме. Теперь же специалистам удалось успешно осуществить процедуру в соответствии с программой эксплуатации орбитального комплекса.

Американский грузовой корабль Cygnus впервые скорректировал орбиту МКС

 

В ходе выполнения коррекции 25 июня 2022 года силовая установка корабля Cygnus проработала 5 минут и 1 секунду. В результате, как отмечается на сайте NASA, орбита МКС изменилась приблизительно на 160 метров в апогее и на 800 метров в перигее.

Американский грузовой корабль Cygnus впервые скорректировал орбиту МКС

 

Нужно отметить, что данный манёвр удалось выполнить только со второй попытки. Первая попытка, предпринятая 23 июня, закончилась автоматическим отключением двигателей Cygnus через 5 секунд после запуска.

В предстоящий вторник, 28 июня, американский корабль Cygnus, запущенный ещё в феврале, отстыкуется от МКС, после чего прекратит существование, сгорев в плотных слоях атмосферы Земли.

За матеріалами: 3DNews
 

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