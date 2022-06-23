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АНАЛІТИКА

NASA выделило $5 млн на разработку трёх проектов ядерных реакторов для космических баз

12:20 23.06.2022 |

Новини IT

 

NASA заключило три контракта общей стоимостью $5 млн на разработку ядерных реакторов для снабжения ближних и дальних космических баз электричеством и теплом. Конкурсная программа рассчитана на 12 месяцев, после чего наилучший проект перейдёт в фазу создания прототипа. На основе перспективного реактора также могут создать ядерную двигательную установку для полётов как в ближнем космосе, так и в дальнем.

Конкурс NASA предусматривает создание энергетической установки мощностью 40 кВт для эксплуатации в условиях Луны в течение 10 лет. Это «заложит основу для обеспечения энергией долгосрочного присутствия человека на других планетах». Контракты заключены через Национальную лабораторию Айдахо Министерства энергетики США (DOE), которая уже сопровождает ряд проектов по созданию перспективных ядерных реакторов.

Конкурсные проекты будут разрабатывать компании Lockheed Martin в сотрудничестве с компаниями BWXT и Creare; Westinghouse в партнёрстве с Aerojet Rocketdyne; и IX совместно с Maxar и Boeing. Все эти компании, так или иначе, разрабатывают перспективные ядерные реакторы и связаны с космосом.

Ядерные реакторы космического назначения - как для двигателей, так и для снабжения энергией будущих космических баз - разрабатываются также в ЕС, Китае и России. Россия предлагает подобный реактор (проект «Зевс») для ракет и снабжения баз, а Китай замахнулся сразу на реактор в 100 раз превосходящий будущий американский. Но главное во всём этом, чтобы мирный атом неконтролируемо не возвращался на Землю, что уже было в нашей недавней истории.
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: США
 

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