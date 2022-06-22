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АНАЛІТИКА

Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов

15:58 22.06.2022 |

Новини IT

 

Эксперты TrendForce попытались оценить степень влияния новейших геополитических событий на способность контрактных производителей полупроводниковых компонентов наращивать свои мощности намеченными темпами. В следующем году темпы роста в среднем по отрасли замедлятся до 8 %, ибо сроки ожидания поставки некоторых видов технологического оборудования увеличатся до 30 месяцев.

К счастью для ценителей передовой литографии, самые современные техпроцессы, для которых требуются EUV-сканеры, пострадают от задержек поставок в меньшей степени. Но на рынке сохраняется высокий спрос на оборудование поколения DUV, и его придётся ожидать от 18 до 30 месяцев с момента заказа. Пострадают и поставки оборудования для нанесения материалов на кремниевые пластины, а также их травления.

До пандемии среднее время поставки полупроводниковых компонентов не превышало трёх или шести месяцев. Пандемия не только увеличила спрос на сами чипы и оборудование для их производства, но и нарушила логистические цепочки. С началом специальной военной операции РФ этой весной ситуация усугубилась перебоями с поставками некоторых технических газов и металлов, поэтому рассчитывать на прежние темпы экспансии производители полупроводниковых компонентов уже не могут. Ранее считалось, что в следующем году они увеличат свои мощности на 10 %, но теперь разумнее рассчитывать только на 8 %, как поясняют специалисты TrendForce. Поставки оборудования и сроки строительства новых производственных линий в среднем растянутся на величину от двух до девяти месяцев.

Степень загрузки имеющихся мощностей по производству чипов в текущем году не изменится, даже несмотря на снижение спроса на смартфоны, ПК и потребительскую электронику. Контрактные производители просто восполнят снижение количества заказов на одном направлении увеличением количества заказов на других. В итоге, предприятия будут работать со степенью загрузки линий не ниже 95 %. С другой стороны, в таких условиях участникам рынка уже не надо бояться возможного перепроизводства, поскольку новые факторы продолжат сдерживать темпы роста объёмов выпуска полупроводниковой продукции.
За матеріалами: 3DNews
 

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