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Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного складского робота Proteus
13:29 22.06.2022 |
Amazon представила своего «первого полностью автономного мобильного робота» Proteus, который предназначен для перемещения больших тележек с грузом в складских помещениях. В отличие от предыдущих моделей, которые использовались в ограждённых зонах, Proteus может безопасно передвигаться среди работников склада без угрозы нанесения кому-либо травмы из-за столкновения.
Amazon сообщила, что новый робот обладает «продвинутыми технологиями обеспечения безопасности, распознавания и навигации». При передвижении робот сканирует путь перед собой с помощью датчика, излучающего зелёный свет. При появлении перед ним человека, робот останавливается, и возобновляет движение лишь после того, как человек уйдёт с пути его следования. Благодаря этому, как сообщает компания, открывается широкий спектр возможного применения робота, включая подъём и перемещение неавтоматизированных колёсных тележек, используемых для транспортировки посылок на складах Amazon.
Предполагается, что первоначально роботы Proteus будут использоваться для автоматизации работы с тележками в центрах исполнения и сортировки Amazon. Это поможет уменьшить потребность в людях для ручного перемещения грузов, позволив направить их на выполнение других работ.
Компания продемонстрировала ещё одного нового робота Cardinal, использующего искусственный интеллект и компьютерное зрение для быстрой сортировки посылок весом до 50 фунтов (23 кг). Роботы Cardinal, предназначенные для снижения риска получения травм сотрудниками при подъёме и перемещении тяжёлых посылок в ограниченном пространстве, будут задействованы на складах Amazon в следующем году.
Компания заявила, что использование роботов вовсе не означает, что они заменят на рабочих местах людей. Руководитель отдела робототехники Amazon сообщил ресурсу Forbes, что «замена людей машинами - это просто заблуждение», и нет никакой угрозы, что использование роботов повлияет на занятость людей.
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