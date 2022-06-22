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Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой
12:06 22.06.2022 |
Intel готовит новейший компактный игровой компьютер Intel NUC 12 Enthusiast, также известный под кодовым названием «Serpent Canyon». Модель примечательна тем, что оснащена не только процессором, но и графикой Intel. Сообщается, что новинка сочетать в себе CPU Intel Core i7-12700H с дискретной видеокартой Intel Arc A770M.
Core i7-12700H оснащён 14 ядрами (6 ядер Performance и 8 ядер Efficiency) и 20 потоками, он поддерживает частоту вплоть до 4,7 ГГц. Теплопакет равен 45 Вт.
Графический процессор может похвастаться 32 ядрами Xe, 32 блоками трассировки лучей, 512 исполнительными блоками и частотой жл 1,65 ГГц. Есть также 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Потребление энергии - 120-150 Вт.
Помимо этого, сообщается об объёме корпуса в 2,5 литра. Есть набор разъёмов, который включает в себя 6 портов USB 3.2 Type-A, по 2 разъёма DisplayPort 2.0 и Thunderbolt 4, а также одиночные Ethernet 2,5 Гбит/с и HDMI 2.1. Цена и сроки выхода не сообщаются.
Ранее уже появились игровые тесты Arc A380. Как оказалось, карта существенно уступает AMD RX 6400.
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