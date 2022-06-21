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Падение курсов криптовалют заставляет китайских майнеров всё активнее распродавать свои видеокарты
17:36 21.06.2022 |
В Китае очень популярны интернет-кафе, где посетители могут поиграть в игры и пообщаться в Сети. Однако из-за пандемии коронавируса и запрета посещать подобные публичные места основным доходом данных заведений стал майнинг криптовалют с помощью видеокарт. Теперь пришла новая напасть - падение криптовалютного рынка. Теперь интернет-кафе в экстренном порядке распродают запасы графических ускорителей.
Как пишет портал VideoCardz, ссылающийся на разные источники, китайские майнеры, перекупщики и интернет-кафе пытаются быстро распродать свои запасы графических ускорителей, заполонив различные форумы и торговые площадки подобными объявлениями.
Отмечается, что для стимуляции продаж китайские предприниматели даже проводят аукционы с прямыми видеотрансляциями, где можно приобрести, например, ту же GeForce RTX 3060 Ti за 300-400 долларов, а GeForce RTX 2060 - за $210, что примерно на 50 % дешевле тех цен, за которые они покупались изначально. На фоне падения доходности от добычи криптовалюты Ethereum, а также с учётом повышения доступности и снижения стоимости новых видеокарт в рознице, все новоиспечённые китайские продавцы оказались перед выбором: выставить ускорители как можно скорее на площадки вторичной торговли по бросовым ценам и попытаться сразу отбить хотя бы часть их стоимости, либо продолжать майнить и надеяться на повышение цен криптовалют. Правда при текущем курсе цен на альткоины компенсировать стоимость видеокарт получится лишь за несколько лет, а не за несколько месяц как было раньше.
Желание побыстрее избавиться от видеокарт также продиктовано новостями о том, что переход блокчейна Ethereum на обновлённую энергоэффективную модель Proof of Stake ожидается в период между третьим и четвёртым кварталом этого года. Это оставляет для майнеров не так много времени для того, чтобы распродать свои запасы ускорителей.
Очевидно, что подобные аукционы привлекают лишь самых отчаянных покупателей, поскольку предлагающиеся на них видеокарты до этого подвергались очень серьёзным нагрузкам, выходящим за пределы обычного использования. Однако в большинстве случаев продавцы хотя бы честно признаются, что карты использовались для добычи криптовалюты.
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