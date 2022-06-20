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АНАЛІТИКА

В Китае построен наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю

17:54 20.06.2022 |

Новини IT

В Китае построен наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю

 

На территории Сидяньского университета в Сиане (Китай) на три года раньше запланированного срока принят в эксплуатацию наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю. Стальная конструкция высотой 75 метров принята инспекцией и допущена к эксплуатации. Комплекс поможет в испытании целого спектра технологий, которые приблизят появление космической солнечной энергетики - чистой энергии из бесконечного источника.

Построенная в университете конструкция будет собирать на своей верхушке солнечную энергию и без проводов с помощью антенны передавать её на землю на расстояние 55 м. В составе комплекса будут проходить проверку как технологии эффективного сбора солнечной энергии, так и технологии её преобразования в микроволновое излучение, средства передачи, приёма и обратного преобразования. Учёные изучат также вопросы оптимизации формы волны излучения и методы управления передачей.

В Китае построен наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю

 Multi-Rotary (MR SPS)

Университетская группа разрабатывает собственную концепцию выработки и передачи энергии из космоса с геостационарной орбиты на Землю - Orb-Shape Membrane Energy Gathering Array (SSPS OMEGA). Также в Китае прорабатывается другая концепция солнечной электростанции - Multi-Rotary (MR SPS) или многоповоротной станции, которая будет менять угол наклона солнечных панелей для оптимальной выработки энергии.


Наконец, национальное космическое агентство Китая - CNSA - ведёт другой проект по передаче энергии с орбиты на Землю, начать работы по которому в космосе они намерены в 2028 году. Как видим, в Китае решительно движутся к одной цели по нескольким направлениям, тогда как в других странах хорошо, если есть один подобный проект.
За матеріалами: 3DNews
 

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