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АНАЛІТИКА

TSMC построит четыре новых завода для производства 3-нм чипов — каждый обойдётся в $10 млрд

17:03 20.06.2022 |

Новини IT

 

Компания TSMC построит четыре новых завода для производства 3-нанометровых чипов. Об этом сообщает Nikkei Asia. Суммарный объём инвестиций составит около $40 млрд. Создание новых предприятий укрепит доминирование Тайваня в производстве микросхем. На сегодняшний день, по разным оценкам остров производит до 90 % передовых полупроводниковых изделий.

Несмотря на недавнее завершение строительства четырёх заводов, TSMC продолжает расширять производство. Предположительно, новые предприятия расположатся возле тайваньского города Тайнань. Стоимость каждого объекта составит около $10 млрд. Потенциальные объёмы производства пока не уточняются.

Американские политики считают, что чрезмерная зависимость от тайваньских чипов создаёт риски для мировой цепочки поставок. Из-за этого президент США Джо Байден (Joe Biden) подписал указ об укреплении американской промышленности в сфере полупроводников. Власти также обратились к тайваньским компаниям с предложением о строительстве заводов на территории США. Та же TSMC довольно активно ведёт строительство своего предприятия в Аризоне, где будет впускать 5-нм изделия.

Несколькими днями ранее TSMC анонсировала пять 3-нм технологий для производства чипов. По словам разработчиков, новинки позволят увеличить частоту процессоров на 10-15 % при тем же энергопотреблении, а при той же частоте - сократить энергозатраты на 20-30 %.
За матеріалами: 3DNews
 

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