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АНАЛІТИКА

SpaceX запустила третью подряд ракету-носитель Falcon 9 за последние 36 часов

09:51 20.06.2022 |

Новини IT

 

Аэрокосмическая компания SpaceX провела третий пуск ракет-носителей Falcon 9 за 36 часов. Последний старт был проведён с площадки космодрома на мысе Канаверал во Флориде 19 июня в 00:27 по местному времени (07:27 EET). Полезной нагрузкой в рамках этой миссии стал спутник связи американской компании Globalstar.

Примерно через 10 минут после старта первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 вернулась на Землю и совершила посадку на специальную плавучую платформу Just Read The Instructions, расположенную у берегов Флориды в Атлантическом океане. В это же время ступень с полезной нагрузкой продолжила полёт. Согласно имеющимся данным, примерно через 1 час 50 минут спутник Globalstar должен был быть доставлен на расчётную орбиту.

Данный пуск стал уже третьим для SpaceX за последние 36 часов. В пятницу с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с 53 миниатюрными телекоммуникационными спутниками Starlink. В рамках этой миссии SpaceX установила новый рекорд по повторному использованию первых ступеней ракеты. При выведении на орбиту спутников Starlink использовалась ступень, которая до этого уже 12 раз участвовала в космических пусках.

В субботу носитель Falcon 9 использовался для выведения в космическое пространство немецкого военного спутника SARah-1. В рамках этого старта была задействована первая ступень, которая ранее использовалась восемь раз. Всего же SpaceX уже провела в этом году 26 пусков.
За матеріалами: 3DNews
 

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