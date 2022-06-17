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TSMC увеличит производство микросхем по зрелым техпроцессам в полтора раза
16:11 17.06.2022 |
Компания TSMC сообщила, что собирается до 2025 года увеличить производство продуктов на базе зрелых, а также специализированных техпроцессов на 50 %, передаёт ресурс AnandTech. Компания приняла такое решение, поскольку подобные продукты по-прежнему пользуются высоким спросом.
Для достижения цели тайваньский производитель полупроводников собирается построить несколько новых производственных линий на Тайване, в Японии и в Китае. Увеличение объёма выпуска продуктов на базе зрелых и специализированных техпроцессов позволит TSMC усилить свои позиции против других контрактных производителей аналогичной продукции. К ним относятся, например, американская компания GlobalFoundries, тайваньская UMC и китайская SMIC.
В частности, TSMC планирует расширить объёмы производства продуктов на базе технологических узлов N12 (12 нм), N16 (16 нм), N22 (22 нм) и N28 (28 нм). Для этого компания увеличит месячный объём выпуска и обработки 300-мм кремниевых пластин до 45 тысяч.
Основной объём производства будет приходиться на новую японскую фабрику компании Fab 23 в Кумамото. Производство также распределят между тайваньскими заводами Fab 14 и Fab 22 в Тайнане и Гаосюне, и китайской фабрикой Fab 16 в Нанкине. Компания инвестирует средства для создания новых производственных линий на этих заводах.
Зрелые и специализированные техпроцессы TSMC будут использоваться в смартфонах, лягут в основу различных оптических датчиков и сенсоров, микросхем для радиооборудования, автономных систем управления автомобилями, а также различных контроллеров управления питанием.
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