TSMC в 2024 году получит новое оборудование ASML и через год выйдет на 2 нм

Руководство производственного подрядчика TSMC сообщило, что в 2024 году компания получит новую версию оборудования нидерландской ASML, предназначенного для производства передовых чипов. Речь идёт о сканерах с высокой числовой апертурой или high-NA EUV. Они позволят тайваньскому производителю выйти на массовое производство микросхем по технологии 2 нм к 2025 году.

На технологическом симпозиуме в Кремниевой долине старший вице-президент тайваньского гиганта по исследованиям и разработке заявил: «В 2024 году TSMC получит сканеры high-NA EUV, разработает соответствующие инфраструктуру и шаблоны, необходимые клиентам для дальнейших инноваций».

Старший вице-президент TSMC по развитию бизнеса Кевин Чжан (Kevin Zhang) пояснил, что в том же 2024 году компания ещё не будет готова для запуска серийного производства на новом оборудовании - сначала потребуется провести консультации с партнёрами и проделать некоторую научную работу.

Сканеры high-NA EUV необходимы для производства нанолистовых транзисторов (GAAFET или nanosheet FET) - эта структура позволит TSMC выйти на технологию 2 нм. Массовое производство чипов нового образца запланировано на 2025 год. Агентство Reuters напомнило, что на тот же 2025 год серийное производство на новом оборудовании пообещала начать и компания Intel, которая также собирается всерьёз заняться контрактным производством и стать прямым конкурентом TSMC.