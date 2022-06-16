Цены на видеокарты рухнули вслед за рынком криптовалют — майнеры экстренно избавляются от своих запасов

Снижение стоимости биткоина и Ethereum на 30-40 % всего за одну неделю вызвало настоящий хаос на рынке видеокарт в целом. Майнеры стали распродавать свои графические ускорители по заниженным ценам, поскольку доходность майнинга значительно снизилась. Это в свою очередь создало проблемы для производителей видеокарт, успевших накопить запасы моделей GeForce RTX 30-й серии и Radeon RX 6000, и теперь испытывающих трудности с их продажей.

Текущая ситуация расширила ассортимент более доступных предложений для обычных геймеров. Что-то подобное уже наблюдалось в 2018 году, когда на рынок хлынули миллионы подержанных ускорителей GeForce GTX 10-й серии и Radeon RX 400-й серии. На данный момент сложно сказать, как рынок видеокарт будет себя чувствовать в долгосрочной перспективе, но уже очевидно, что многие майнеры решили не дожидаться отскока криптовалют. Многие из них, купившие видеокарты по значительно завышенным ценам, понимают, что доходность майнинга, а также возможность вернуть вложенные средства снижается с каждым часом. Единственным верным вариантом для них является попытка быстро избавиться от видеокарт на вторичном рынке.

Стоимость подержанных GeForce RTX 3080. Источник: eBay

Портал Tom's Hardware провёл анализ рынка видеокарт в США и отмечает, что многие модели ускорителей теперь можно приобрести дешевле их рекомендованных цен. Некоторые модели, в основном карты NVIDIA, по-прежнему сопротивляются давлению рынка, но на дальнейшее снижение цен на новые видеокарты теперь также будет влиять рынок подержанных ускорителей.

В целом за две минувшие недели новые видеокарты подешевели в среднем всего на 2 %. Однако следует учитывать, что некоторые ускорители Radeon RX 6000 к тому времени уже предлагались по рекомендованным ценам и даже дешевле. Их стоимость может упасть ещё сильнее лишь в том случае, если AMD официально объявит о снижении цен.

Рынок подержанных ускорителей уже предлагает карты значительно дешевле рекомендованного ценника. За минувшие две недели графические карты рухнули в цене на 10 %, например, на торговой площадке eBay. В представленной ниже таблице цен на ускорители добавлена колонка eBay Buy it Now («купить сейчас»). Она отображает самую низку цену на видеокарты на eBay, которые можно выкупить сразу без аукциона. И здесь цены в среднем даже ниже, чем в других колонках. Колонки Retail и AVG eBay показывают соответственно цены в рознице и в среднем на eBay по состоянию на 1 и 15 июня.

Цены на видеокарты GeForce и Radeon в рознице (Retail) и на eBay. Источник изображения: VideoCardz по данным Tom's Hardware

Некоторые спекулянты/майнеры/энтузиасты продают свои запасы видеокарт сразу комплектами. Например, за 2500 долларов можно приобрести шесть подержанных GeForce RTX 3080. Таким образом, стоимость каждой составляет всего $417.