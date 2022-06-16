Китайская BOE запустит производство OLED-панелей для телевизоров — это ликвидирует монополию LG и снизит цены

Китайский производитель BOE анонсировал намерение выпустить панели на органических светодиодах для домашнего, китайского рынка. Речь идёт о вариантах OLED для телевизоров с диагоналями от 55 до 95 дюймов. Это прямой вызов LG, до сих пор сохранявшей позиции фактически монополиста на рынке OLED.

По последним данным, производство новых панелей BOE начнётся уже в ближайшее время, поставки составят порядка 300 тыс. штук ежегодно - более 5 % рынка OLED-панелей для телевизоров. Пока компания выпускает OLED-экраны малого и среднего размеров, по слухам производитель будет поставлять панели для следующего поколения iPad и MacBook.

До сих пор LG Display была монополистом на рынке OLED-панелей для телевизоров, компания продаёт их крупнейшим компаниям, включая Sony и Panasonic и, конечно, обеспечивает нужды LG Electronics, а с Samsung долгое время ведутся переговоры о поставках. Хотя Samsung уже начала выпускать собственные панели QD-OLED, технология применяется только в самых дорогих моделях телевизоров, поэтому она вряд ли способна снизить цены на обычные модели.

Развивающиеся китайские производители LCD-дисплеев выпускают столь дешёвые решения для телевизоров, что вынудили LG Display и Samsung Display сфокусироваться на OLED и QLED соответственно, поскольку на рынке LCD для телевизоров они уже не выдерживают конкуренции. В частности, Samsung должна полностью прекратить выпуск больших жидкокристаллических панелей до конца текущего месяца, а закупать LCD для своих моделей будет у китайских производителей.

Появление нового игрока на рынке OLED-панелей может инициировать ценовую войну, аналогичную той, что в своё время шла на рынке LCD, что приведёт к появлению более доступных для покупателей телевизоров в этом сегменте. LG уже и без того немало сделала для снижения цены на OLED, но появление сильного конкурента сыграет на руку потребителям и будет способствовать развитию технологии в целом.

BOE, как поставщик компонентов для Apple, имеет большой опыт организации производства в больших масштабах. Пока остаётся выяснить, способны ли её дисплеи обеспечить качество изображения, сопоставимое с вариантами, предлагаемыми LG.