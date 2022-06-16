Браузер Firefox для Windows и macOS теперь по умолчанию блокирует или ограничивает сбор куки

Компания Mozilla обновила условия использования популярного браузера Firefox. В новейшей версии по умолчанию активирована защитная функция Total Cookie Protection, мешающая сайтам и сервисам собирать информацию о пользователе и его активности с помощью куки-файлов. Обновление распространяется на компьютеры под управлением Windows и macOS. Аналогичная функция доступна и в браузере Firefox Focus для Android.

По данным Mozilla, функция Total Cookie Protection была активирована ещё вчера по умолчанию для всех пользователей браузера Firefox на компьютерах с Windows и macOS. Функция фактически изолирует все куки, обеспечивая доступ к ним только конкретным сайтам и/или интегрированным в сайты модулям сторонних разработчиков. Другими словами, куки-файлы с одного сайта спрятаны от других, посещаемых пользователем ресурсов.

Это мешает программам-трекерам отслеживать активность пользователей на разных сайтах, снижая количество собираемой в Сети информации о пользователе. В результате тот, например, получает меньше таргетированной рекламы. Изначально функция Total Cookie Protection появилась около года назад в режиме «строгой» усиленной защиты Firefox. Позже её добавили по умолчанию в режиме «приватного окна», а ранее в этом году компания добавила аналогичную функциональность в Firefox Focus для Android. Наконец, теперь защита применяется по умолчанию.

Сегодня Firefox является четвёртым по популярности браузером для настольных компьютеров в мире, на долю которого по данным на май 2022 года, представленным StatCounter, приходится 7,86 % соответствующего рынка. Это самый популярный браузер для Windows, построенный не на движке Chromium.