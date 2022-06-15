Сервис Google Карты научился рассчитывать плату за проезд во время путешествия

По сообщениям сетевых источников, мобильные версии картографического сервиса Google Карты получили новую функцию, которая поможет оценить сумму расходов за проезд по выбранному маршруту, если он содержит платные дороги. Распространение этой функции началось на этой неделе, поэтому в настоящее время может быть доступна ограниченному числу пользователей.

По данным источника, сервис учитывает тарифы за проезд на дорогах, по которым пользователь планирует путешествовать. В Google отметили, что стоимость дорожных сборов берётся из «достоверной информации от местных органов управления дорожным движением». Сервис также учитывает время суток, когда пользователь будет преодолевать тот или иной участок пути.

Вместе с этим остаётся доступным функция «Избегать дорожных сборов», которая поможет не помещать платные дороги или свести перемещения по ним к минимуму. Google Карты и раньше могли предупреждать пользователя о том, что на каком-либо участке дороги взимается плата за проезд. Теперь же сервис может оценить общую сумму сборов, которую придётся заплатить за всё путешествие.

По данным Google, в настоящее время новая функция способна рассчитать стоимость сборов для на 2000 дорог в США, Индии, Японии и Индонезии. В дальнейшем количество доступных дорог будет расширяться. Воспользоваться новой функцией смогут пользователи Google Карт на устройствах, работающих под управлением Android и iOS.