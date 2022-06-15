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Adobe запустит бесплатную веб-версию Photoshop
09:26 15.06.2022 |
Компани Adobe приступила к тестированию бесплатной веб-версии Photoshop. Изначально эта версия графического редактора стала доступна в Канаде, но постепенно возможность взаимодействовать с ней появится у всех обладателей бесплатных учётных записей Adobe по всему миру.
В описании сервиса говорится, что веб-версия Photoshop останется бесплатной, поэтому в конечном счёте из неё исчезнут некоторые функции, которые будут доступны платным подписчикам. Несмотря на это, бесплатные пользователи будут иметь возможность взаимодействия с базовым набором инструментов для редактирования изображений.
«Мы хотим сделать Photoshop более доступным и простым, чтобы больше людей могли опробовать его и испытать данный продукт», - сообщила Мария Яп (Maria Yap), вице-президент Adobe.
Первая веб-версия Photoshop была представлена широкой публике в октябре прошлого года. Она представляет собой упрощённую версию графического редактора, которая подходит для выполнения базовых операций. Хотя в веб-версии Photoshop присутствует немало полезных инструментов, в плане возможностей для редактирования и создания изображений она сильно уступает полноценной версии редактора. Несмотря на это, в веб-версии Photoshop реализована поддержка совместной работы и другие полезные функции.
Веб-версия Photoshop предназначена для демонстрации пользователям некоторых возможностей редактора и привлечения новых платных подписчиков. Аналогичным путём Adobe продвигает другие свои продукты, такие как Fresco и Express. Конкретные сроки, когда бесплатная веб-версия Photoshop появится за пределами Канады, озвучены не были.
Вместе с этим Adobe представила новый нейронный фильтр, основанный на ИИ-алгоритме. Фильтр называется Photo Restoration и предназначен для улучшения качества старых снимков. Например, с его помощью можно автоматически убрать со старой пожелтевшей от времени фотографии царапины, а также частично восстановить её цвет. Вместе с уже существующим фильтром Colorize, предназначенным для добавления цвета чёрно-белым снимкам, Photo Restoration поможет быстро вернуть к жизни старые фотоснимки.
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