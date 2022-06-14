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Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
23:31 13.06.2022 |
Приложение социальной сети Facebook стало доступно на украинском языке для пользователей iOS, а вскоре появится украинская версия приложения Messenger для iOS.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Он отметил, что если рабочий язык смартфона - украинский, то приложение Facebook также автоматически перейдет на него через некоторое время.
Федоров рассказал и об обновлении в Instagram: вскоре функция Reels, которая позволяет пользователям записывать короткие видео длиной до 15 секунд и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты, будет доступна в Украине.
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