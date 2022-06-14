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«Реактор на колёсах» для армии США будет создан компанией BWXT
10:40 13.06.2022 |
Сообщается, что Министерство обороны США подписало контракт на изготовление прототипа передвижной АЭС с компанией BWX Technologies. Прототип реактора будет создан и доставлен к месту 3-летних испытаний в Национальной лаборатории Айдахо в 2024 году. «Реактор на колёсах» будет вырабатывать от 1 до 5 МВтэ и перевозиться в стандартном 20-футовом (6-метровом) контейнере автомобилями, поездами, самолётами и морским транспортом.
В рамках контракта стоимостью $300 млн компания BWXT Advanced Technologies на двух своих предприятиях в штатах Вирджиния и Огайо создаст все необходимые элементы для действующего прототипа реактора. Это будет высокотемпературный газоохлаждаемый реактор (HTGR) с рабочей мощностью от 1 до 5 МВтэ. Реактор будет работать на топливе TRISO - особой конструкции из высокопробного низкообогащенного урана (HALEU), способной выдерживать экстремальные температуры с очень низкими экологическими рисками. Правда, пока это топливо в основном закупается в России и данных о достаточном его выпуске в США пока нет.
Транспортируемая активная зона реактора и его система управления спроектированы таким образом, чтобы поддерживать безопасность при любых условиях, включая транспортировку. Топливо было испытано и проверено до температур, значительно превышающих рабочие условия реактора. Мобильная конструкция представляет собой несколько модулей, очевидно, размещаемых в нескольких контейнерах. Передвижная АЭС может быть собрана на месте и введена в эксплуатацию в течение 72 часов. Отключение, охлаждение, отсоединение и демонтаж для транспортировки должны быть произведены менее чем за семь дней.
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