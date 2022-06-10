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Представлен первый в мире квадрокоптер для запуска с подводных лодок без всплытия
13:25 10.06.2022 |
Американская компания SpearUAV, созданная ветераном-подводником, представила первый квадрокоптер для запуска из-под воды. Автономный дрон решает задачи воздушной разведки за пределами видимости перископа. Для сокрытия места положения подводного корабля запуск дрона происходит из капсулы с задержкой до 24 часов. Разработкой заинтересовались оборонные компании и готовы взять её на вооружение.
В прошлом подводники пытались решить вопросы «осведомлённости за пределами прямой видимости» с помощью воздушных шаров, гидропланов и беспилотников самолётного типа, но всё это требовало всплытия на поверхность. Появление компактных дронов открыло дорогу к новым средствам разведки, которые стало удобно запускать из подводного состоянии. Дрон довольно легко поместить в компактную капсулу, а его способность к вертикальному подъёму ничуть не мешает надёжному старту в широком спектре погодных условий, чего не скажешь о крыле.
Разработка SpearUAV - дрон Ninox 103 UW Sub-to-Air - весит 1 кг и способен находиться в воздухе до 45 минут с преодолением дистанции до 10 км. Дрон выстреливается с субмарины в подводном положении в герметичной капсуле. Капсула дрейфует по поверхности воды до срабатывания механизма запуска дрона в воздух, где он раскрывается и запускает собственные роторные двигатели. Сообщается, что дрон имеет низкую акустическую, тепловую и визуальную сигнатуру, оснащен электрооптическими/инфракрасными (ЭО/ИК) датчиками для разведки и автоматического захвата целей с помощью системы искусственного интеллекта с открытой архитектурой. Для связи используется шифрованный радиоканал.
«Первая в мире технологическая разработка такого рода, Ninox 103 Sub-to-Air, была разработана в ответ на потребности клиентов компании SpearUAV по всему миру в беспилотниках, способных запускаться под водой, - сказал полковник в отставке Гади Куперман (Gadi Kuperman), основатель и генеральный директор компании SpearUAV. - Система успешно прошла испытания, и SpearUAV сотрудничает с рядом оборонных компаний, продолжая работать над новыми разработками».
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