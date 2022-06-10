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Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
11:56 10.06.2022 |
Соцсеть Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., пересматривает планы работы с новостными изданиями и может отказаться от оплаты их контента, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Такое решение Facebook приведет к потере изданиями миллионов долларов выручки. По данным источников, Facebook платит ежегодно более $15 млн газете Washington Post, $20 млн - The New York Times и свыше $10 млн - The Wall Street Journal.
Компания заключила соглашения с новостными изданиями на публикацию их контента в рамках проекта Facebook News в 2019 году на три года, и в текущем году срок действия этих контрактов истекает. На данный момент компания никак не уведомляла издания о планах пролонгировать контракты в их текущей форме или вообще продлить сотрудничество, отмечает WSJ.
По словам источников, Meta намерена отказаться от инвестиций в новости в пользу продуктов, привлекающих творческих авторов, например, в сервис коротких видео, который смог бы составить конкуренцию TikTok. Кроме того, компания активно инвестирует в развитие метавселенной.
Источники отмечают также, что CEO Meta Марк Цукерберг был разочарован стремлением регуляторов по всему миру заставить его компанию платить изданиям за новостной контент, доступный на платформе Facebook. Эти действия охладили энтузиазм Цукерберга, который ранее стремился увеличить долю новостного контента в сервисах компании.
В мае стало известно, что Кэмпбелл Браун, бывший журналист NBC и CNN, участвовавшая в создании Facebook News, получит в компании более широкую роль и будет отвечать за партнерства с глобальными медиа, включая киностудии.
Акции Meta подешевели на 6,4% в четверг и выросли в цене на 0,5% на дополнительных торгах. С начала текущего года их стоимость упала на 45%.
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