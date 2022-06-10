Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок

Подразделение Xiaomi, отвечающее за выпуск игровых смартфонов, представило для мирового рынка свежие модели серии Black Shark 5. Производительные гаджеты с мощными системами охлаждения, дополнительными клавишами и передовыми аудиосистемами имеют мало конкурентов на рынке игровых смартфонов. В новой серии выйдут варианты Black Shark 5 и 5 Pro.

Новинки используют разные чипсеты. Если базовый Black Shark 5 получил Qualcomm Snapdragon 870, представленный в начале прошлого года, то версия Black Shark 5 Pro - новейший Snapdragon 8 Gen 1. Известно, что новинки получат до 16 Гбайт оперативной памяти и до 256 Гбайт встроенной памяти.

Одной из главных проблем мобильных геймеров является троттлинг процессоров в результате перегрева. В Black Shark 5 используется новейшая двойная система охлаждения с тепловыми трубками. По данным компании, охлаждающие панели поддерживают «антигравитационную» функцию, стимулирующую циркуляцию хладагента. Более того, процессор, АКБ и 5G-антенна напрямую контактируют с охлаждающей пластиной из медного сплава. Это должно помочь обеспечить наилучшую теплоотдачу и сохранять приемлемую температуру смартфона даже во время пиковых нагрузок.





Смартфоны оснащаются «магнитными» клавишами на боковых гранях, что позволяет геймерам использовать не только элементы экранного управления. Это уже второе поколение клавиш подобного типа с оптимизированным временем отклика и возможностью назначать отдельным клавишам разные функции, в том числе неигровые, вроде включения фонарика. Благодаря своей конструкции такие клавиши выделяются на корпусе только после нажатия специальной кнопки на боковой грани.

Новые смартфоны получили АКБ на 4650 мА∙ч с быстрой беспроводной зарядкой на 120 Вт, способной зарядить гаджет с 0 до 100 % за 15 минут. Более того, новые Black Shark 5 поддерживают прямое питание, позволяющее обеспечить смартфон энергией во время игрового процесса без зарядки собственно аккумулятора. Это позволяет избежать перегрева и сохранить ресурс АКБ.

Оба смартфона серии Black Shark 5 используют 6,67-дюймовые OLED-дисплеи с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD+. На тыльной панели расположен модуль с широкоугольной, ультраширокоугольной и макрокамерами. Оба варианта оснащены NFC и имеют сканеры отпечатков пальцев, интегрированных в боковые клавиши питания.

Black Shark 5 и 5 Pro уже начали продавать, релиз состоялся в США, Канаде, Австралии, Израиле, ОАЭ, Саудовской Аравии, странах Евросоюза и Великобритании. Позже премьеры должны состояться и в других странах. О релизе в России данные пока отсутствуют.

Black Shark 5 получит от 8 до 12 Гбайт ОЗУ и от 128 до 256 Гбайт ПЗУ. Модели Black Shark 5 Pro дополнительно будет обеспечен вариант на 16 Гбайт. Цена базовой модели - от $549, Pro-версии - от $799 до $999.