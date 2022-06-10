AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии

На мероприятии для финансовых аналитиков компания AMD не только поведала о новшествах и уровне быстродействия, предлагаемых процессорами с архитектурой Zen 4, но и заглянула в своё чуть более отдалённое будущее, которое подразумевает выпуск до конца 2024 года процессоров с архитектурой Zen 5 - их компоненты будут выпускаться, в том числе, и по 3-нм технологии.

Укрупнённую картину планов AMD по развитию процессорных архитектур раскрыл технический директор компании Марк Пейпермастер (Mark Papermaster). Прежде всего, в семействах процессоров с архитектурой Zen 4 и Zen 5 тоже будут модели с памятью 3D V-Cache. Поскольку данный слайд не делает разграничений между клиентскими и серверными процессорными архитектурами, в один ряд с остальными поставлены и носители архитектур Zen 4c и Zen 5c. По логике, они должны предлагаться в серверном сегменте, предлагая оптимизированные с точки зрения удельного быстродействия процессоры для серверов с высокой плотностью компоновки.

Примечательно, что процессоры поколения Zen 4 будут выпускаться как по 5-нм, так и по 4-нм технологии. Для поколения Zen 5 актуальным будет сочетание 4-нм и 3-нм технологий. Проявится ли оно в составе конкретных моделей, либо ступени литографии будут сменять друг друга последовательно на протяжении жизненного цикла процессоров, не уточняется. В принципе, чиплетная компоновка допускает оба варианта.

Дебют архитектуры Zen 5 привязан к 2024 году. Сообщается, что это будет новая архитектура с эволюционной точки зрения, которая предложит новые оптимизации для систем искусственного интеллекта и машинного обучения. Улучшению подвергнутся как быстродействие, так и энергетическая эффективность.

В пресс-релизе, посвящённом мероприятию для аналитиков, AMD упоминает кодовые имена процессоров будущих поколений. Так, в мобильном сегменте в 2023 году дебютируют 4-нм процессоры Phoenix Point, сочетающие вычислительную архитектуру Zen 4 и графику RDNA 3. В 2024 году они должны уступить место процессорам Strix Point с архитектурой Zen 5 и встроенной графикой RDNA 3+. Как уточняется, процессоры Phoenix Point будут использовать чиплетную компоновку, которой AMD в мобильном сегменте до сих пор пренебрегала. Техпроцесс изготовления компонентов Phoenix Point не уточняется, но отмечено, что он будет более продвинутым по сравнению с 4-нм.

В настольном сегменте на смену процессорам Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 должны прийти процессоры Granite Ridge с архитектурой Zen 5, но их сроки анонса не конкретизируются. Ясно лишь, что они выйдут до конца 2024 года. В рамках архитектуры Zen 4 до этого будут представлены 5-нм процессоры семейства Ryzen Threadripper. Более того, в семействе Ryzen 7000 появятся и модели с памятью типа 3D V-Cache.