AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота

Во время состоявшейся вчера встречи с финансовыми аналитиками AMD раскрыла дополнительные детали о будущих процессорах, построенных на микроархитектуре Zen 4. Главное - компания объяснила, какого прироста удельной производительности в пересчёте на такт (показателя IPC) следует ожидать от перспективных продуктов.

Согласно AMD, по отношению к Zen 3 новая микроархитектура сможет предложить прирост IPC в диапазоне от 8 до 10 % в зависимости от задачи. Таким образом, утверждения, сделанные на Computex 2022, в которых речь шла о приросте однопоточной производительности на 15 %, основывались на оценках, в которые был заложен не только прогресс в микроархитектуре, но и увеличение тактовых частот плюс переход на более быструю DDR5-память.

Тем не менее, вчерашняя презентация подтвердила и старые оценки, добавив ясности в их трактовку. AMD вновь пообещала для будущих 16-ядерных представителей серии Ryzen 7000 рост однопоточной производительности свыше 15 % и увеличение многопоточной производительности более чем на 35 % по сравнению с Ryzen 9 5950X. Данные оценки сделаны на основании тестирования в Cinebench для процессоров, работающих на их целевой (или близкой к ней) тактовой частоте.

Попутно AMD пообещала более чем 25-процентное преимущество будущих 16-ядерных процессоров перед текущими по удельной производительности в пересчёте на потребление. Что, впрочем, однозначно означает заметный рост энергетических аппетитов будущих процессоров, о чём компания предупреждала и ранее, указывая на 170-Вт TDP десктопных моделей.

Кроме того, AMD подтвердила, что в семействе процессоров Zen 4 будут представлены в том числе и модели с 3D-кешем. Причем среди них определённо будут и модели для настольного сегмента, правда, с каким позиционированием и каким количеством ядер - неизвестно.