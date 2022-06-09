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Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
16:22 09.06.2022 |
Компания Intel представила технологию синхронизации кадров изображения Smooth Sync. Она предназначена для экранов ноутбуков и мониторов настольных ПК с фиксированной частотой обновления, в которых отсутствует аппаратная или программная поддержка Adaptive Sync и других технологий динамической смены частоты кадров.
Технология Smooth Sync призвана убрать видимые разрывы изображения на экране, возникающие вследствие того, что видеокарта обеспечивает более высокую частоту кадров, чем поддерживаемая частота дисплея. С этой задачей также справляется функция вертикальной синхронизации, однако её включение повышает задержку ввода. Smooth Sync позволяет не включать вертикальную синхронизацию, минимизировав эту задержку.
Технология Smooth Sync не является аналогом вертикальной синхронизации, поскольку работает по другому принципу. Она не исключает разрывы, а маскирует их с помощью фильтра размытия. Её алгоритмы динамически следят за местами, в которых происходит разрыв изображения, затем применяет к граням размывающий эффект. Такой способ позволяет отказаться от использования вертикальной синхронизации там, где не поддерживаются другие, более продвинутые технологии синхронизации.
Smooth Sync представляет собой программную функцию и является частью графического драйвера для видеокарт Intel Arc, а потому будет работать только с графическими процессорами серии Arc Alchemist.
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