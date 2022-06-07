Финансовые новости
- |
- 07.06.22
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Евросоюз предварительно принял закон, по которому все смартфоны должны будут иметь USB Type-C с 2024 года
16:00 07.06.2022 |
Власти Евросоюза давно собирались унифицировать зарядные устройства мобильной электроники, чтобы сократить ущерб для окружающей среды из-за необходимости снабжать каждый гаджет новой зарядкой. Предварительное соглашение было подписано на этой неделе, после его окончательного утверждения оно вступит в силу к осени 2024 года, обязывая всех производителей мобильных устройств снабжать их портами USB Type-C.
Обсуждение единого стандарта зарядных устройств в Европе началось ещё с прошлого года. Его внедрение позволит, по предварительным оценкам, экономить до 250 млн евро в год. На следующем этапе подписать соглашение должны Европарламент и каждая из 27 стран этого блока. Производители мобильной электроники должны будут перевести все продаваемые в Европе устройства на использование USB Type-C для зарядки к осени 2024 года. Помимо смартфонов и планшетов, единым портом для зарядки должны будут оснащаться устройства для чтения электронных книг и цифровые камеры.
«Европейские потребители смогут использовать единое зарядное устройство для всей своей мобильной электроники - это важный шаг к повышению удобства и снижению объёма отходов», - заявил еврокомиссар Тьерри Бретон (Thierry Breton). Первоначально такая перспектива вызвала негативную реакцию представителей Apple, которые заявили, что предлагаемый Еврокомиссией подход к унификации зарядных портов ограничит инновации.
При этом в середине прошлого месяца известный эксперт Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что Apple уже тестирует прототипы смартфонов, оснащённые портом USB Type-C. Если учесть, что iPad и Mac уже перешли на использование разъёма USB Type-C, то для iPhone такая миграция остаётся вопросом времени. Теперь власти Евросоюза подталкивают Apple к отказу от использования разъёма Lightning для зарядки смартфонов, и она наверняка вынуждена будет смириться с таким решением.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гетманцев, а не Шмигаль. Почему вдруг глава налогового комитета ВР главный по экономике
|Скандальная миссия Безуглой. Зачем ОП внедряет в армию «комиссаров»
|Угроза с севера: что стоит за военными приготовлениями Беларуси
|Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Танкер Hyndai совершил переход в 10 тысяч километров в автономном режиме
|Евросоюз предварительно принял закон, по которому все смартфоны должны будут иметь USB Type-C с 2024 года
|Apple анонсировала watchOS 9 с новыми функциями, циферблатами и метриками
|Представлена система Apple CarPlay нового поколения
|Buick показал кроссовер с 30-дюймовым экраном
|После громкого скандала почтовая служба США переходит на электровелосипеды
Это интересно
|Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой
|Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое
|Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter
|AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
|FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года
|Google запустила Google TV на iPhone
|Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования