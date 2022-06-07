Евросоюз предварительно принял закон, по которому все смартфоны должны будут иметь USB Type-C с 2024 года

Власти Евросоюза давно собирались унифицировать зарядные устройства мобильной электроники, чтобы сократить ущерб для окружающей среды из-за необходимости снабжать каждый гаджет новой зарядкой. Предварительное соглашение было подписано на этой неделе, после его окончательного утверждения оно вступит в силу к осени 2024 года, обязывая всех производителей мобильных устройств снабжать их портами USB Type-C.

Обсуждение единого стандарта зарядных устройств в Европе началось ещё с прошлого года. Его внедрение позволит, по предварительным оценкам, экономить до 250 млн евро в год. На следующем этапе подписать соглашение должны Европарламент и каждая из 27 стран этого блока. Производители мобильной электроники должны будут перевести все продаваемые в Европе устройства на использование USB Type-C для зарядки к осени 2024 года. Помимо смартфонов и планшетов, единым портом для зарядки должны будут оснащаться устройства для чтения электронных книг и цифровые камеры.

«Европейские потребители смогут использовать единое зарядное устройство для всей своей мобильной электроники - это важный шаг к повышению удобства и снижению объёма отходов», - заявил еврокомиссар Тьерри Бретон (Thierry Breton). Первоначально такая перспектива вызвала негативную реакцию представителей Apple, которые заявили, что предлагаемый Еврокомиссией подход к унификации зарядных портов ограничит инновации.

При этом в середине прошлого месяца известный эксперт Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что Apple уже тестирует прототипы смартфонов, оснащённые портом USB Type-C. Если учесть, что iPad и Mac уже перешли на использование разъёма USB Type-C, то для iPhone такая миграция остаётся вопросом времени. Теперь власти Евросоюза подталкивают Apple к отказу от использования разъёма Lightning для зарядки смартфонов, и она наверняка вынуждена будет смириться с таким решением.