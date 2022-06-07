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Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter
22:43 06.06.2022 |
Илон Маск пригрозил отказаться от сделки по приобретению компании Twitter за 44 млрд долларов, обвинив ее руководство в том, что они не желают делиться с ним базой данных своих пользователей.
В официальном письме, направленном регуляторам, Маск заявил, что как покупатель компании имеет право самостоятельно оценить спам-аккаунты пользователей "Твиттера".
В этом письме приводятся юридические подробности спора, который длится вот уже несколько недель, с тех пор, как Маск объявил о приостановке покупки компании до получения дополнительной информации.
Компания Twitter настаивает на том, что его ориентировочные оценки числа спам-аккаунтов верны, однако по мнению Маска, фальшивых аккаунтов в ее соцсети куда больше, чем официально заявленные менее 5% от ежедневного числа пользователей.
Сам же Маск говорит, что до 20% аккаунтов в "Твиттере" могут быть фальшивыми.
"Как будущий владелец Twitter, Маск со всей очевидностью имеет право запросить информацию, необходимую для подготовки перевода Twitter в его собственность и обеспечения финансирования этой сделки, - пишет в официальном письме на имя регуляторов адвокат Маска Майк Ринглер. - Для этого у него должно быть полное и точное понимание главной составляющей бизнес-модели Twitter - базы данных его активных пользователей".
"Основываясь на сегодняшнем поведении компании и в особенности на ее недавней переписке, Маск полагает, что Twitter активно саботирует его право на получение информации, - говорится в письме. - Это очевидное материальное нарушение компанией ее обязательств по договору о слиянии, и Маск оставляет за собой все проистекающие из этого права, включая право не завершать эту сделку и право аннулировать договор о слиянии".
Этот спор заставляет усомниться в будущем сделки, одобренной советом директоров Twitter еще в апреле.
В Twitter утверждают, что в своем желании поскорее заключить эту сделку Маск отказался от полагающихся в таких случаях прав на предварительную экспертизу состояния дел компании (due diligence), однако в мае Маск поднял вопрос о спам-аккаунтах в соцсетях, объявив, что он по-прежнему хотел бы завершить эту сделку, но вынужден приостановить ее.
По условиям контракта для выхода из договора любой из сторон пришлось бы заплатить миллиард долларов отступных.
По мнению аналитиков, хозяин Tesla мог поднять вопрос о спам-аккаунтах для того, чтобы сбить цену или вовсе отказаться от сделки без потерь.
При этом они отмечают, что Маск принял нестандартное решение вынести спор в соцсети, что не дает возможности понять, насколько серьезно он настроен.
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