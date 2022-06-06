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AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
16:00 06.06.2022 |
Американский оператор AT&T разработал беспилотный летательный аппарат, способный обеспечить 5G-покрытием район с нестабильной связью. Устройство, получившее название 5G Flying COW (от «Cell on Wings» - сота на крыльях), способно обеспечить уверенный приём сигнала на площади около 26 км², находясь на высоте около 100 м.
Существует множество возможных сценариев использования такого дрона, но первоначальная идея AT&T состоит в обеспечении связью служб экстренного реагирования там, где это может понадобиться срочно. Наиболее слабым местом современных дронов является ограниченные ресурсы аккумуляторов: профессиональные модели могут находиться в воздухе обычно до двух часов, а устройства потребительского класса редко вытягивают больше 40 минут.
Инженеры AT&T пока решили задачу самым очевидным образом: питание к парящему в воздухе дрону подаётся по кабелю, но это решение расценивается как временное. Как сообщил Арт Преглер (Art Pregler), директор программы беспилотных летательных систем в AT&T, в компании хотят, чтобы подобные аппараты могли месяцами находиться в воздухе без посадки - для этого их оснастят солнечными батареями. Продолжительный срок службы 5G Flying COW позволит использовать дроны связи не только во время каких-либо операций, но и на постоянной основе, обеспечивая связью людей в сельской местности и регионах с нестабильным подключением.
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