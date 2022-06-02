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В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu прочно воцарились игровые модели на Snapdragon 8 Gen1
09:26 02.06.2022 |
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе операционной системы Android.
В майском рейтинге окончательно воцарились модели на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Из общей картины выбиваются лишь Vivo X80 с Vivo X80 Pro - на MediaTek Dimensity 9000.
Тем временем компания Qualcomm уже анонсировала следующую флагманскую SoC Snapdragon 8 Plus Gen1, и смартфоны на её основе можно ожидать на полках магазинов довольно скоро. А пока первые три места прочно занимают игровые модели на основе Snapdragon 8 Gen1 - Black Shark 5 Pro, Nubia Red Magic 7 Pro и Lenovo Legion Y90.
Четвёртое и пятое места принадлежат Vivo X80 и iQoo 9. Замыкают десятку лидеров iQoo 9 Pro, Vivo X80 Pro, Vivo X Note, версия Vivo X80 Pro с Snapdragon 8 Gen1 и Motorola Edge X30.
Статистика собрана в период с 1 по 31 мая 2022 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов - модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
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