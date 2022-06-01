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MediaTek сделала невозможное: семь моделей из десяти в майском рейтинге субфлагманов построены на Dimensity 8100
16:41 01.06.2022 |
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг субфлагманских моделей - за май - и он выглядит очень интересно. Впервые в истории абсолютное большинство смартфонов из перечня построено на SoC MediaTek: семь из десяти базируются на Dimensity 8100. В восьмой модели используется Dimensity 8000, так что если исходить из аспекта доминирования семейства, то у MediaTek - восемь из десяти.
Второе, что обращает на себя внимание в майском рейтинге AnTuTu - стремительный взлет Redmi Note T11 Pro+. Модель представили лишь 24 мая, продажи только-только начались, а она уже взлетела в топ-3 самых производительных субфлагманов.
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