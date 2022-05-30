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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Sony: смартфоны превзойдут по качеству зеркальные камеры не позднее 2024 года

15:59 30.05.2022 |

Новини IT

 

Недавно Тероши Симидзу, президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor, заявил, что он весьма оптимистичен в отношении перспектив камер смартфонов.

Симидзу считает, что самое позднее к 2024 году, то есть через два года, смартфоны превзойдут цифровые зеркальные фотокамеры при съёмке фотографий благодаря сочетанию большей диафрагмы, новой структуры пикселей и технологии искусственного интеллекта.

В то же время он считает, что, судя по текущему прогрессу в разработке, к 2030 году ожидается, что смартфоны будут реализовывать эксклюзивные функции современных профессиональных камер, такие как съёмка 8K и сверхскоростная серийная съёмка.

Sony также планирует к 2023 году расширить площадь смежных производственных площадей на 60% и увеличить производство датчиков изображения для смартфонов.
По материалам: ixbt.com
 

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