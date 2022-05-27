Финансовые новости
- |
- 27.05.22
- |
- 23:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Количество спама в криптоиндустрии выросло почти в 40 раз за два года
22:31 27.05.2022 |
Объем спама в криптовалютной индустрии за два года увеличился на 3894%, говорится в отчете аналитической компании LunarCrush.
По данным исследователей, на текущий момент число спам-аккаунтов в соцсетях достигло рекордно высокого уровня и является самым быстрорастущим показателем.
«Большинством подобных учетных записей управляют реальные люди. По этом причине программному обеспечению часто бывает сложно обнаруживать и помечать спам», - отметили аналитики.
Популярный среди криптосообщества Twitter наводнен спамом и ботами. По данным LunarCrush, объем спама в соцсети за последние два года увеличился примерно на 1374%.
«Twitter закрывает глаза на поддельные учетные записи, потому что это увеличивает ценность соцсети», - считает CEO LunarCrush Джо Веццани.
В свою очередь платформы Web 3.0, такие как Lens Protocol или Orbis от Aave, стремятся к тому, чтобы активом владело как можно больше настоящих пользователей, добавил он.
Заявивший о планах покупки Twitter Илон Маск одной из своих целей назвал борьбу со спам-ботами. Ранее бизнесмен приостановил сделку, усомнившись, что поддельные аккаунты составляют только 5% от общего числа пользователей соцсети.
По оценке аналитиков из SparkToro, до половины из 95 млн подписчиков самого Маска обладают признаками фейковых. Компания установила, что почти 20% всех активных учетных записей Twitter являются поддельными или спамерскими.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа
|Регистрация налоговых накладных возобновится 27 мая – глава комитета Рады Гетманцев
|В Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения - Марченко
|«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Количество спама в криптоиндустрии выросло почти в 40 раз за два года
|Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году
|Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья
|Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров
|Мировые автопроизводители переходят с палладия на платину из-за ситуации вокруг России
|Bentley запускает спецсерию автомобилей для любителей комфорта, а не быстрой езды
|Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете
Это интересно
|У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay
|Tesla работает над батареями сроком службы 100 лет
|Maserati представила спайдер MC20 Cielo с крышей из стекла
|Электромобилям предрекли подорожани
|Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны
|Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing
|Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ