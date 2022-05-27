Количество спама в криптоиндустрии выросло почти в 40 раз за два года

Объем спама в криптовалютной индустрии за два года увеличился на 3894%, говорится в отчете аналитической компании LunarCrush.

По данным исследователей, на текущий момент число спам-аккаунтов в соцсетях достигло рекордно высокого уровня и является самым быстрорастущим показателем.

«Большинством подобных учетных записей управляют реальные люди. По этом причине программному обеспечению часто бывает сложно обнаруживать и помечать спам», - отметили аналитики.

Данные: LunarCrush.

Популярный среди криптосообщества Twitter наводнен спамом и ботами. По данным LunarCrush, объем спама в соцсети за последние два года увеличился примерно на 1374%.

«Twitter закрывает глаза на поддельные учетные записи, потому что это увеличивает ценность соцсети», - считает CEO LunarCrush Джо Веццани.

В свою очередь платформы Web 3.0, такие как Lens Protocol или Orbis от Aave, стремятся к тому, чтобы активом владело как можно больше настоящих пользователей, добавил он.

Заявивший о планах покупки Twitter Илон Маск одной из своих целей назвал борьбу со спам-ботами. Ранее бизнесмен приостановил сделку, усомнившись, что поддельные аккаунты составляют только 5% от общего числа пользователей соцсети.

По оценке аналитиков из SparkToro, до половины из 95 млн подписчиков самого Маска обладают признаками фейковых. Компания установила, что почти 20% всех активных учетных записей Twitter являются поддельными или спамерскими.



