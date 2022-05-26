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Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing
11:09 26.05.2022 |
Microsoft сообщила, что Kawasaki стала новым клиентом в рамках проекта так называемой «промышленной метавселенной». Рабочие на заводах японской компании начнут носить гарнитуры дополненной реальности HoloLens, которые помогут им в производстве, ремонте и управлении поставками. Устройства также будут использоваться в создании роботов.
Анонсированная в 2015 году гарнитура HoloLens работает на основе технологий дополненной реальности, накладывая цифровые изображения на картинку реального мира. Подобные решения способны помочь при решении промышленных задач: к примеру, Microsoft предложила создавать «цифровых двойников» рабочего пространства для ускорения некоторых производственных процессов. Для починки неисправного узла теперь не обязательно вызывать на завод Kawasaki специалиста по ремонту - он сможет удалённо общаться с местными рабочими, сопровождая их в процессе ремонта и отдавая конкретные указания в виде визуальных подсказок в дополненной реальности.
Помимо Kawasaki, технологии Microsoft уже заинтересовали компанию Heinz, которая недавно объявила о намерении внедрить «промышленную метавселенную» на производстве кетчупа, ещё одним партнёром проекта стала Boeing. Примечательно, что сегодня технологии метавселенной больше ориентированы на бизнес, чем на нужды рядовых потребителей.
В отличие от конкурентов, которые делают упор на развлекательных функциях метавселенной и только готовятся к её широкому выходу на рынок, Microsoft продаёт партнёрам технологии, которые уже сейчас готовы к работе. При этом данные решения не всегда привязаны к определённому тип устройств - представленные в ноябре прошлого года аватары Mesh for Teams работают и с традиционными 2D-дисплеями.
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