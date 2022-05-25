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Xiaomi анонсировала смартфоны Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+ и Redmi Note 11 SE на чипах MediaTek
09:29 25.05.2022 |
Компания Xiaomi пополнила серию смартфонов Redmi Note 11 тремя новыми моделями - Redmi Note 11T Pro, Redmi Note 11T Pro+ и Redmi Note 11 SE. Модели Redmi Note 11T Pro и Pro+ на базе субфлагманского чипа MediaTek Dimensity 8100 имеют похожие характеристики и дизайн, а модель Redmi Note 11 SE основана на чипе Dimenisty 700 и относится к средней ценовой категории.
Смартфоны Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ оснащены 6,6-дюймовыми IPS-панелями с разрешением FHD+ (2460 × 1080 точек) и частотой обновления до 144 Гц, которую можно снижать до 30 Гц в энергоэффективном режиме. В вырезе в центре верхней части дисплея размещена 16-Мп селфи-камера, а на тыльной панели находится 64-Мп датчик Samsung ISOCELL GW1 (1/1,72 дюйма и 1,6 мкм), а также 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 2-Мп сенсор для макросъёмки.
Обе модели основаны на чипсете MediaTek Dimensity 8100, имеют на борту до 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 ёмкостью 256 или 512 Гбайт. Обе новинки работают под управлением ОС Android 12 с программной оболочкой MIUI 13.
Основное различие между Redmi Note 11T Pro и Note 11T Pro+ заключается в ёмкости аккумулятора и зарядке. Note 11T Pro оснащён более крупной двухэлементной батареей ёмкостью 5080 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а Note 11T Pro+ имеет на борту двухсекционную батарею ёмкостью 4400 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт, обеспечивающей восполнение заряда батареи с нуля до 100 % за 19 минут. По защите от влаги и пыли новинки соответствуют стандарту IP53. Для разблокировки смартфонов используются боковой сканер отпечатков пальцев.
Обе модели будут доступны в серебристом (Atomic Silver), синем (Time Blue) и чёрном (Midnight Black) цвете. Xiaomi также выпустит ограниченным тиражом модель Astro Boy на базе Note 11T Pro+, на задней панели которой выгравирован персонаж манги.
Все новинки поступят в продажу 31 мая. Базовая версия Redmi Note 11T Pro с 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 128 Гбайт стоит 1799 юаней ($270), модель с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти обойдётся в 2199 юаней ($330). Модель Redmi Note 11T Pro+ будет предлагаться по цене 2099 юаней ($315) в базовой комплектации с 8/128 Гбайт памяти, а топовая модель с 8/512 Гбайт памяти будет стоить 2499 юаней ($375). Версия Astro Boy с 8/512 Гбайт памяти получила цену 2499 юаней ($375).
Третья новинка, показанный выше смартфон Redmi Note 11SE, оснащена 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Устройство базируется на чипе MediaTek Dimensity 700 с 4 или 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти. Двойная тыльная камера включает основной 48-Мп сенсор и с 2-Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры равно 8 Мп. Батарея ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.
С 31 мая Redmi Note 11 SE будет доступен для покупки в Китае в чёрном (Shadow Black) и синем (Space Blue) цвете по цене 1099 юаней ($165) за версию с 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти. Стоимость версии Redmi Note 11 SE 8/128 Гбайт составит 1399 юаней ($210).
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