Take-Two завершила приобретение Zynga за $12,7 млрд — пока что это самая крупная сделка в истории видеоигр

Американское издательство Take-Two Interactive объявило о завершении анонсированной в январе сделки по приобретению крупного разработчика мобильных и онлайновых игр Zynga за $12,7 млрд.

Zynga была основана в 2007 году и за прошедшее с тех пор время успела достичь 5 млрд суммарных загрузок своих игр более чем в 175 странах и регионах. Среди наиболее крупных франшиз компании - FarmVille, Words With Friends и другие.

«Мы рады завершить наше объединение с Zynga, которое станет ключевым шагом к многократному увеличению наших заработков от мобильного сегмента - самого быстро растущего в интерактивных развлечениях - и предоставит нам значительные синергии ресурсов и возможности для получения прибыли», - заявил главный исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick).

Гендиректор Zynga Фрэнк Гибо (Frank Gibeau) добавил, что его компания находится в предвкушении «следующего поколения мобильных платформ, условно-бесплатных развлечений и разнообразных игр» в своей истории.

Сделка Take-Two Interactive и Zynga пока считается самой крупной в видеоигровой индустрии, однако к 30 июня 2023 года может уступить это звание поглощению Microsoft издательства Activision Blizzard за $68,7 млрд.

