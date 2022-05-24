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Take-Two завершила приобретение Zynga за $12,7 млрд — пока что это самая крупная сделка в истории видеоигр
09:34 24.05.2022 |
Американское издательство Take-Two Interactive объявило о завершении анонсированной в январе сделки по приобретению крупного разработчика мобильных и онлайновых игр Zynga за $12,7 млрд.
Zynga была основана в 2007 году и за прошедшее с тех пор время успела достичь 5 млрд суммарных загрузок своих игр более чем в 175 странах и регионах. Среди наиболее крупных франшиз компании - FarmVille, Words With Friends и другие.
«Мы рады завершить наше объединение с Zynga, которое станет ключевым шагом к многократному увеличению наших заработков от мобильного сегмента - самого быстро растущего в интерактивных развлечениях - и предоставит нам значительные синергии ресурсов и возможности для получения прибыли», - заявил главный исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick).
Гендиректор Zynga Фрэнк Гибо (Frank Gibeau) добавил, что его компания находится в предвкушении «следующего поколения мобильных платформ, условно-бесплатных развлечений и разнообразных игр» в своей истории.
Сделка Take-Two Interactive и Zynga пока считается самой крупной в видеоигровой индустрии, однако к 30 июня 2023 года может уступить это звание поглощению Microsoft издательства Activision Blizzard за $68,7 млрд.
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