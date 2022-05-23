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The Wall Street Journal: Apple хочет, чтобы больше комплектующих для iPhone и MacBook производилось за пределами Китая
13:19 23.05.2022 |
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на хорошо осведомленные анонимные источники сообщило, что Apple хочет увеличить производство комплектующих для своих устройств - iPhone и MacBook - за пределами Китая. Это желание компания высказала ряду своих подрядчиков.
Источники The Wall Street Journal говорят, что в числе наиболее вероятных претендентов на расширение производства упоминаются Индия и Вьетнам. Издание отмечает, что желание Apple сократить производство комплектующих на территории Китая вызвано строгими антиковидными мерами, которые время от времени вводят власти КНР, подчас полностью закрывая целые города.
В настоящее время более 90% комплектующих для тех же iPhone, iPad и MacBook производится в КНР. При этом, как полагают цитируемые The Wall Street Journal аналитики, «столь высокая степень зависимости от одной конкретной страны несет потенциальные риски из-за авторитаризма коммунистического правительства в Пекине и его сложных отношений с США».
В апреле стало известно, что примерно половина из 200 крупнейших поставщиков Apple имеют производственные мощности в районах, отправленных китайскими властями на строгий карантин после новой вспышки COVID-19. Позднее финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что во втором квартале компания может потерять от четырех до восьми миллиардов долларов из-за перебоев в цепочках поставок.
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