Windows 11 стала доступна для установки на все совместимые устройства

Microsoft выпустила Windows 11 осенью прошлого года и с тех пор операционная система распространялась поэтапно в целях минимизации вероятности возникновения проблем у пользователей. Теперь же объявлено, что установить Windows 11 могут все пользователи, имеющие в распоряжении компьютер, соответствующий минимальным системным требованиям для развёртывания программной платформы.

Для загрузки соответствующего пакета достаточно выполнить проверку наличия обновлений через «Центр обновления Windows». Предварительно может потребоваться проверка ПК на соответствие минимальным системным требованиям. Ожидается, что в ближайшее время обновление станет доступно на всех совместимых устройствах. Отметим, что установить Windows по-прежнему не смогут пользователи, на ПК которых используются драйверы Intel Smart Sound Technology из-за проблем совместимости с ОС.

Согласно имеющимся данным, Microsoft не планирует принудительно обновлять все совместимые с Windows 11 устройства, по крайней мере на данном этапе. Вместе этого разработчики дают пользователям возможность самостоятельно определить, когда следует перейти на использование новой ОС. Поскольку поддержка Windows 10 продлится до 2025 года, многие пользователи вряд ли будут торопиться с переходом на Windows 11.

Напомним, в конце прошлого месяца общедоступной стала Windows 10 21H2, наиболее актуальная версия этой программной платформы. Это произошло за несколько дней до того, как прекратилась поддержка Windows 10 20H2.