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Космический корабль Boeing Starliner с манекеном «Ракетчица Рози» отправился к МКС
09:32 20.05.2022 |
Космический корабль Boeing Starliner начал своей первый за 2,5 года тестовый полет. Он отправился к МКС с 360 кг полезных грузов и манекеном «Ракетчица Рози». Он нашпигован 15 датчиками для измерения нагрузок, которые в дальнейшем придется испытать астронавтам при полетах на Strliner.
Cтарт Boeing Starliner состоялся вчера при помощи ракеты-носителя Atlas V с авиабазы на мысе Канаверал в 18:54 по времени восточного побережья США (01:54 по киевскому времени). Ожидается, что аппарат уже через сутки в автономном режим состыкуется с МКС.
После стыковки корабль пробудет на станции от пяти до десяти дней, а затем вернется на Землю с порядка 270 кг грузов, в том числе с компонентами системы регенерации воздуха. В случае успеха миссии Starliner поочередно с космическими кораблями компании SpaceX Crew Dragon будет доставлять астронавтов на МКС. Правда, в Роскосмосе Starliner считают ненадежным и не допустят полеты российских космонавтов на этом космическом корабле.
Корабль Starliner имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал. Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю. В августе прошлого года инженеры Boeing предприняли еще одну попытку запуска аппарата, однако тогда старт был отменен из-за проблем с клапанами двигателей малой тяги.
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