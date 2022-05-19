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Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
16:20 19.05.2022 |
Отдел оборонных инноваций США (DIU) заключил контракты с компаниями Ultra Safe Nuclear Technologies и Avalanche Energy на демонстрацию нового поколения ядерных двигательных и энергетических установок для малых космических аппаратов. Сумма контрактов не разглашается. Демонстрация в космосе запланирована на 2027 год. Новые двигатели помогут космическим аппаратам совершать длительные манёвренные полёты вплоть до выхода за орбиту Луны.
США заявили о насущной важности постоянно контролировать околоземное пространство до орбиты Луны и немного за её пределами для военных и коммерческих миссий страны и её союзников. Речь не идёт о возможном военном противостоянии, хотя это всегда держат в уме. В этой области пространства достаточно космического мусора, который может угрожать миссиям. Вот и недавно на Луну что-то упало: то ли обломок китайской ракеты, то ли ракеты американской.
Совершать длительные по времени и сложности манёвров рейды на химических двигателях и современных электрических силовых установках - плазменных или ионных - занятие малоперспективное. На «химии» особенно не налетаешься, поскольку запасы топлива сильно ограничены, а на «электричестве» можно летать долго, но не быстро. Манёвры на электрических двигателях тоже дело неблагодарное - тяга оставляет желать лучшего.
Прорывом могут стать двигатели на ядерных реакциях, с чем согласны даже в МАГАТЭ, и в США уже работают программы для разработки таких двигателей. Новый контракт обещает помочь в создании компактных ядерных силовых установок для небольших спутников, которым тоже найдётся задача в ближнем и не очень космосе.
От компании Ultra Safe Nuclear заказчики ожидают изотопную батарею под названием EmberCore. Утверждается, что мощность батареи будет в 10 раз больше, чем в случае классических батарей на плутонии. Всего несколько килограммов топлива обеспечат выработку до 1 миллиона кВт·ч энергии.
Компания Avalanche Energy предлагает силовую установку Orbitron на основе управляемого термоядерного синтеза. Установка будет компактной и двойного назначения. Полученные в результате термоядерной реакции высокоэнергетические частицы будут вырабатывать как тепло для нагрева рабочего вещества и реактивного движения, так и электрическую энергию для работы бортовых систем космического аппарата.
Подробности о данных проектах остаются закрытыми. Но в целом разработчики всех стран идут в одном направлении - для длительных и дальних полётов в космосе без освоения ядерных технологий не обойтись.
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