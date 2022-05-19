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В YouTube теперь можно сразу перейти к самой популярной части ролика, пропустив скучные моменты
22:38 18.05.2022 |
Компания Google объявила о запуске новой удобной функции видеосервиса YouTube - в плеере теперь будут выделяться наиболее популярные части ролика.
Ранее эта функция была доступна в тестовом режиме для подписчиков YouTube Premium, но сегодня она запускается для всех пользователей - в веб-плеере и мобильных приложениях.
Пользователи смогут легко определить самые популярные части видео по графику, который отображается над индикатором воспроизведения. Разработчики объясняют:
"Если график высокий, значит, эта часть видео часто воспроизводилась. Вы можете использовать график, чтобы быстро найти и просмотреть такие моменты".
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