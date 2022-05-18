Россия выпала из тройки лидеров по доле в хешрейте биткоина

США сохранили первую позицию по доле в хешрейте первой криптовалюты с показателем 37,8%. Китай поднялся на вторую строчку и вытеснил из лидирующей тройки Россию, по данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета (CCAF).

В июле 2021 года, на фоне запрета майнинга в КНР, Соединенные Штаты вышли в лидеры по доле в вычислительных мощностях биткоина. Следом в рейтинге расположились Казахстан и РФ.

Согласно обновленной карте майнинга CCAF, исследователи уже в сентябре зафиксировали возврат в сеть значительного хешрейта из Китая. По состоянию на январь 2022 года относительный показатель страны достиг 21,1%. У Казахстана он составил 13,2%, у России - 4,7%. Последнюю обошла Канада (6,5%).

В конце 2021 года эксперты озвучили оценку доли КНР в хешрейте - около 20%. Цифра практически совпала с той, которую определили исследователи из CCAF.

По данным на декабрь, среди регионов США по вычислительным мощностям сети биткоина лидировал штат Джорджия, на который приходилось 30,8% от общего показателя страны.

Следом со значительным отставанием располагались Техас (11,2%) и Кентукки (10,9%).

Доля Нью-Йорка составляла 9,8%. В апреле нижняя палата Законодательного собрания штата приняла законопроект о двухлетних ограничениях для майнинга.

Напомним, Riot Blockchain и Marathon Digital Holdings реализуют в Техасе крупные инфраструктурные проекты по добыче криптовалют - мощностью 1 ГВт и 300 МВт соответственно.

В мае Argo Blockchain запустила первую очередь дата-центра (200 МВт) в округе Диккенс. Потенциально предприятие имеет доступ к 600 МВт.



