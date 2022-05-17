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Геофизик из Японии предложил простой способ синхронизации всех часов на планете
14:00 17.05.2022 |
Геофизик Хироюки Танака из Университета Токио выдвинул идею одновременной синхронизации часов по всему земному шару при помощи космических лучей. По его словам, принцип прост, а технологии, позволяющие это выполнить, уже существуют.
Атомные часы способны сохранять точный ход в течение десятилетий, однако они дороги, к тому же возникают сложности с синхронизацией в удаленных районах. Синхронизация по спутниковым сигналам тоже имеет проблемы в районах полюсов, под водой и в горах.
Хироюки Танака предложил новый способ - космическую синхронизацию времени (CTS). Он основан на использовании так называемых широких атмосферных ливней, возникающих от космических лучей, попадающих в атмосферу.
Эти лучи создают «душ» из разнообразных частиц, в том числе мюонов, летящих к Земле с околосветовой скоростью и потому достигающих земной поверхности одновременно. Фиксируя их приход, CTS-устройства могут синхронизироваться друг с другом в реальном времени. «Принцип прост, а технология, датчики и электроника уже существуют. Так что мы можем внедрить эту идею довольно быстро», - считает автор. По его словам, часы таким образом можно синхронизировать по всей планете, так как ливни частиц происходят часто.
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