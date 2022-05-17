Геофизик из Японии предложил простой способ синхронизации всех часов на планете

Геофизик Хироюки Танака из Университета Токио выдвинул идею одновременной синхронизации часов по всему земному шару при помощи космических лучей. По его словам, принцип прост, а технологии, позволяющие это выполнить, уже существуют.

Атомные часы способны сохранять точный ход в течение десятилетий, однако они дороги, к тому же возникают сложности с синхронизацией в удаленных районах. Синхронизация по спутниковым сигналам тоже имеет проблемы в районах полюсов, под водой и в горах.

Хироюки Танака предложил новый способ - космическую синхронизацию времени (CTS). Он основан на использовании так называемых широких атмосферных ливней, возникающих от космических лучей, попадающих в атмосферу.

Эти лучи создают «душ» из разнообразных частиц, в том числе мюонов, летящих к Земле с околосветовой скоростью и потому достигающих земной поверхности одновременно. Фиксируя их приход, CTS-устройства могут синхронизироваться друг с другом в реальном времени. «Принцип прост, а технология, датчики и электроника уже существуют. Так что мы можем внедрить эту идею довольно быстро», - считает автор. По его словам, часы таким образом можно синхронизировать по всей планете, так как ливни частиц происходят часто.